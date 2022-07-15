Небезпека у воді: через шторм міни може виносити до узбережжя

Через шторм, який панує у Чорному морі, міни можуть зриватись та дрейфувати до узбережжя. Жителів прибережних районі просять бути максимально обережними.

В оперативному командуванні "Південь" кажуть, що у морі – досі штормова погода. Це очевидна передумова до посилення мінної небезпеки.

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Через шторм міни зриває з кріплень

У негоду міни зриваються з кріплень та дрейфують. Вони можуть опинитись у прибережних водах та навіть на березі.

️Не нехтуйте сигналами повітряних тривог, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь правил та обмежень, що встановлені заради збереження вашого життя,

– радять військові.

Зазначимо, що 15 липня голова Одеської ОВА Максим Марченко розповів, що в області сталась трагедія. Чоловік вирішив покупатись у морі і там наштовхнувся на міну. Вона здетонувала і призвела до загибелі людини.

Вже не вперше люди наштовхуються на міни

Це не вперше люди ігнорують правила безпеки на узбережжі. Так у червні на Одещині знайшли екстремалів-пірнальників. Вони, незважаючи на воєнний стан та мінну загрозу, вирішили половити молюсків. Пояснення вони вже давали співробітникам СБУ.

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За кілька днів до цього трагедія сталась у Грибівці, що в Одеській області. Чоловік пішов на пляж з сім'єю. Проте, коли він пішов "перевірити" воду, то натрапив на міну. Це коштувало йому життя.

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Рятувальники наголошують: купатись в Чорному морі та засмагати на пляжах Одещини суворо заборонено.