Експорт російської нафти скоротився: справжня причина здивує

Не поспішаймо з висновками! Шторми та циклони в Чорному морі в листопаді суттєво вплинули на деякі важливі показники та індикатори. Але це саме шторми, а не щось інше, на що багато хто сподівається.

Погода вирішила взяти все у свої руки

Я попереджаю тих, хто цікавиться обсягами експорту російської сирої нафти та нафтопродуктів.

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Увага: зараз вже з'являються різні оптимістичні аналітичні повідомлення в іноземних бізнес-ЗМІ та інформаційних агенціях про нібито скорочення у листопаді 2023 року експорту російської "кривавої нафти", яка є для Росії головним джерелом фінансування війни проти України.

Поки що ми вбачаємо в цьому лише вплив потужних – іноді навіть екстремальних – штормів та циклонів, які фіксувалися у другій половини листопада в Чорному та Азовському морях. На першій карті зображені понад 110 танкерів, які перевозять російську нафту та нафтопродукти (ну й казахську теж).

Не менш 80 з них вже другий тиждень перебувають поблизу Новоросійська-Туапсе.



110 танкерів перебували поблизу Новоросійська / Карта автора

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На карті №2 можна побачити, які складні траєкторії свого руху вони "малюють" у зв'язку зі штормами та чергою. Річ у тому, що не тільки ускладнені операції зі швартування, але й ще більше – у сильні шторми неможлива робота буксирів, лоцманських катерів, катерів митної служби тощо.



Як рухається водний транспорт через сильний шторм / Карта автора