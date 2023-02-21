На Львівщині через сильний вітер оголосили штормове попередження

У Львові та області 21 лютого сильний вітер. Через це оголосили штормове попередження та 2 рівень небезпечності.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що над відновленням подачі електрики працюють енергетики. Рятувальники закликали мешканців бути уважними, не підходити близько до місця обриву проводу лінії електропередачі, пише 24 Канал.

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Що відомо про негоду на Львівщині

Львівський регіональний центр з гідрометеорології України заявив, що по всій території області та у Львові до кінця доби 21 лютого сильний західний вітер – 25 –28 метрів за секунду. Оголосили про 2 рівень небезпечності, тобто помаранчевий.

Рятувальники Львівської області закликали громадян дотримуватися правил безпеки, проявляти пильність та обережність, перебуваючи на вулиці. У випадку небезпеки – телефонувати в ДСНС на 101.

Понад 50 населених пунктів області без світла

Через сильний вітер у Львівській області (21 лютого – 24 Канал) 17 ліній електропередач аварійно відключені,

– заявив Максим Козицький.

За його даними, через це 57 населених пунктів знеструмлені. З них:

27 – повністю;

30 – частково.

Найбільше – на Яворівському, Бродівському, Перемишлянському та Жовківському напрямках.

Глава Львівської ОВА заявив, що над відновленням живлення працюють 94 працівники "Львівобленерго", які залучили 33 одиниці техніки.

Людям, які побачили пошкоджені електромережі, варто телефонувати за номерами:

0800301568 (цілодобово, безплатно);

0673331568;

0504601568;

0931701568;

0322907568.

Не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі ближче ніж на 8 метрів, оскільки можна отримати смертельний удар струмом,

– закликав людей Козицький.

Він пояснив, що відходити з небезпечної зони потрібно "гусячим кроком". Також варто подбати, щоб до приїзду бригади "Львівобленерго" до місця обриву проводу ніхто не підходив.

Синоптики прогнозують негоду в Україні

В Укргідрометцентрі заявили, що 21 лютого в Україні очікується нестійка погода з опадами. У східних та північно-східних областях – мокрий сніг.

Ба більше, по всій Україні прогнозували дощ. Виняток – тільки Захід та крайній Південь.

Щодо вітру, то 21 лютого шквали прогнозували майже по всій країні. Синоптики оголосили 1 рівень небезпечності, тобто жовтий.

В Укргідрометцентрі попередили, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення :