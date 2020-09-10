Через тривожну ситуацію на Донбасі відбулися акції протесту під Офісом Президента в Києві та поблизу резиденції глави держави Володимира Зеленського у Конча-Заспі. Активісти прийшли висловити незгоду з інспекцією, яка зрештою так і не відбулася. Також виступили проти домовленостей України з окупантами.

Докладніше про акцію під ОПУ

Відеотрансляцію з місця події вів у фейсбуці 24 канал. ​Організатори акції – "Демократична Сокира" та "Рух опору капітуляції".

На кадрах можна почути, як люди скандують "Зелю геть!", "Ганьба", "Слава Україні! Героям слава!", "Україна – понад усе!", "Геть зраду та владу!". Також вони по черзі висловили своє обурення в гучномовець щодо можливої спільної інспекції з "ДНР" українських позицій в Шумах.

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Крім того, активісти оприлюднили ще декілька вимог:

звільнити з Тристоронньої контактної групи Леоніда Кравчука та Вітольда Фокіна,

притягнути до відповідальності президента Володимира Зеленського, оскільки це він призначив Кравчука та Фокіна,

зібрати нову ТКГ.

Мітингувальники зазначають, шо скасування інспекції повною перемогою назвати не можна. Тому пообіцяли виходити на акції ще. Зокрема, вони анонсували на понеділок, 14 вересня, на 10 ранку мітинг під Верховною Радою.

Також учасники акції протесту вимагають створення тимчасового слідчого комітету для розслідування фактів причетності найвищих посадовців України до екстрадиції вагнерівців із Білорусі до Росії.

На вході до Офісу президента стояли поліцейські та нацгвардійці. Вони перевіряли речі тих, хто долучався до акції, на наявність небезпечних предметів. Попередньо, участь у мітингу взяли риблизно 100 людей.

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Що відбувалося під резиденцією Зеленського

В Конча-Заспу приїхала інша група мітингувальників. Вони, зокрема, наклеїли на президентському паркані плакат із написом "Ні капітуляції". А опісля написали ще й червоною фарбою "імпичмент".

Також на територію, де розміщується державна дача Зеленського, хотів заїхати житель цього селища, але охорона його не пустила, побоюючись прориву натовпу. Тоді легковик почав здавати задом, але його вже не хотіли випускати.

Як активісти їхали до Зеленського у Конча-Заспу

У підсумку між поліцією та мітингувальниками зав'язалася словесна суперечка. Одні учасники акції вимагали розповісти, звідки гроші на такий дорогий автомобіль, інші ж говорили: "Нехай постоїть, послухає". Через кілька хвилин автомобіль все ж випустили на прохання організаторів акції.

Завершилося все тим, що активісти запалили фаєри, підірвали петарди та запустили салюти.

"Ні капітуляції": дивіться відео з акцією протесту під резиденцією Зеленського

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