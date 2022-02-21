Через ситуацію навколо України Байден зібрав свою команду з нацбезпеки
21 лютого 2022 , 20:35Читать новость на русском
Джерело:Андрій Цаплієнко у телеграмі
Президент США Джо Байден 21 лютого проводить екстренну нараду з нацбезпеки. Команду зібрав після рішення Радбезу Росії про те, що країна-окупантка може визнати бойовиків.
Серед членів засідання – держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін. Також прибули генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.
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Що відомо про засідання
Джо Байден скликав команду до Білого дому.
Вони обговорюють ситуацію через зростаючу напругу навколо України та високу ймовірність нападу Росії.
Байден може зустрітися з Путіним
- На тлі загострення на Донбасі останнім часом, президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що вдалося домовитися про саміт глав Білого дому та Кремля. У Білому домі це підтвердили, але Кремль ще мовчить.
- 20 лютого очільник Франції двічі поговорив з Володимиром Путіним. Також провів перемовини з Володимиром Зеленським.
- За результатами перемовин у пресслужбі Макрона заявили, що йому вдалось домовитись з Росією та США про перемовини глав держав. Саміт Джо Байден та Володимира Путіна стосуватиметься питань безпеки та стабільності в Європі.
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