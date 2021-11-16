Через смертельну пожежу в Дніпрі разом з адміністратором затримали санітарку будинку престарілих

У Дніпрі в пожежі у приватному будинку для літніх людей "Тепло любих" 16 листопада загинуло 5 жінок похилого віку. У поліції розповіли, що затримали адміністратора та санітарку закладу.

Горіло приміщення на вулиці Русанівській. Рятувальники повідомили, що займання виникло на 2 метрах квадратних на другому поверсі будинку для осіб похилого віку.

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Смертельна пожежа у будинку престарілих – затримали 2 осіб

Поліцейські затримали адміністратора та санітарку закладу. У рамках розслідування будуть призначені необхідні експертизи,

– заявили у поліції.

Правоохоронці розповіли, що горіла одна з кімнат на другому поверсі будинку, де виявлені загиблі. Адже там трапилося коротке замикання та загорання електропроводки.

Попередньо відомо, що жінки могли отруїтися чадним газом. Наразі тіла загиблих направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Пожежа не потребувала гасіння, – ДСНС

У ДСНС розповіли, що повідомлення про пожежу отримали о 10:32 16 листопада від поліції. До останніх звернулась адміністраторка закладу та повідомила, що виявила мертвими 5 жінок літнього віку.

Рятувальники втановили місце загоряння на 2 квадратних метрах, проте пожежу не довелось гасити. Адже через обмеження кисню вона припинилась.

Власник будинку літніх людей має кілька таких закладів

Видання "Сегодня" написало, що підприємець, який володіє будинком для осіб похилого віку має ще такі ж об'єкти. Правоохоронці вже встигли провести в них обшуки.

Начальник Нацполіції у Дніпропетровській області Володимир Богонос заявив, що "фізично він (підприємець – 24 канал) зареєстрований, юридично він зареєстрований".

Вимог ліцензування до такого виду діяльності законодавство не вимагає,

– заявив Богонос.

Правоохоронець пояснив, що попередньо може стверджувати, що "він (підприємець – 24 канал) мав право працювати, єдине – не виконав усіх вимог, не повідомив службу з надзвичайних ситуацій, у соціальних службах він не був зареєстрований".

Крім того, у поліції підкреслили, що в поле зору правоохоронців заклад, де сталася пожежа, не потрапляв.

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