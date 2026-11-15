Естонія повністю закриє кордон з Росією вже з 1 грудня

Естонія ухвалила рішення закрити всі пункти пропуску на кордоні з Росією з 1 грудня 2026 року. Такий крок став відповіддю на спробу влаштувати ворожу диверсію на місцевому оборонному заводі.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив про це 15 листопада у соцмережі X.

Як відповіла Естонія?

Глава естонського МЗС наголосив, що ворожі дії Кремля не залишаться безкарними. За його словами, перекриття кордону обмежить різні можливості агресора.

Росія повинна зрозуміти, що ворожі дії проти Естонії тягнуть за собою наслідки. Спроби залякати, дестабілізувати чи підірвати нашу безпеку не залишаться без відповіді. Закриття пунктів пропуску на кордоні зменшить можливості Росії проводити ворожу діяльність в Естонії та посилить наші зусилля щодо запобігання обходу санкцій,

– зазначив Маргус Тсахкна.

Також дипломат уже поінформував про ухвалені заходи своїх колег із Фінляндії, Латвії та Литви.

Приводом для закриття кордону став інцидент, який стався 14 листопада на естонському оборонному підприємстві Threod Systems, де виробляють безпілотники. На об'єкті зафіксували спробу вчинити диверсію, у якій МЗС країни звинуватило Росію.