Через удар по Чернівцях загинули працівник Снятинської міськради та завідувачка аптеки
- Внаслідок нічної атаки дронами по Чернівцях 12 липня загинули 43-річний Святослав Лазаренко та 26-річна Діана Кравченко.
- У Чернівцях 13 липня оголошено днем жалоби.
Вночі 12 липня російська армія завдала масованого удару по Україні. Внаслідок атаки на Чернівці, на жаль, є загиблі.
Про сумну звістку повідомили у Чернівецькій ОДА, передає 24 Канал.
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Росія вбила двох людей у Чернівцях
Унаслідок нічної атаки дронами по Чернівцях 12 липня загинули двоє цивільних.
Жертвою удару став 43-річний Святослав Лазаренко – начальник відділу правової, кадрової та мобілізаційної роботи Снятинської міської ради Івано-Франківської області. Колеги згадують його як надійного, відповідального, товариського й завжди усміхненого фахівця.
Ще однією жертвою ворожої атаки стала 26-річна Діана Кравченко. Вона була завідувачкою чернівецької аптеки. Її описали як чуйного професіонала, завжди готового прийти на допомогу відвідувачам і підтримати колег.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна та світла пам'ять!
Нагадаємо, що у Чернівцях 13 липня оголосили днем жалоби через загибель двох людей під час російської атаки.