7 листопада, 08:53
Оновлено - 09:08, 7 листопада
Через удар по Північному мосту: що відомо про зміни у русі транспорту Києва
Уночі Росія атакувала Північний міст у Києві. Рух мостом в обидва напрямки зупинили.
Автобуси, які раніше курсували через Північний міст, спрямовано в об'їзд через Подільський мостовий перехід. Про це повідомили в КМДА.
Як змінився рух транспорту після удару по Північному мосту?
Транспорт тимчасово курсує так:
- № 21, 73, 101 – до станції метро "Контрактова площа";
- № 29-ТР – з Дарницької площі до станції метро "Контрактова площа";
- № 30-ТР – на двох ділянках: вулиця Милославська – станція метро "Почайна" (через вулицю Новокостянтинівську); вулиця Кадетський гай – станція метро "Почайна";
- № 31-ТР – від вулиці Милославської до станції метро "Лук'янівська" через вулиці Глибочицьку (за схемою автобуса № 112);
- № 47-ТР – зі станції метро "Мінська" достанції метро "Почайна".
Тим часом на Північному мосту триває ліквідація наслідків атаки.
Віталій Кличко заявив про пошкодження дорожнього полотна, контактної тролейбусної лінії, лінії електропередач.
Нагадаємо, у ніч проти 7 листопада Росія завдала балістичного удару по Києву. У місті пошкоджені житлові будинки і дитсадок. Також внаслідок атаки є поранені, серед них – дитина.