Через Україну: Японія заморожує активи 3 банків Білорусі

11 березня 2022 , 08:17
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Джерело:

МЗС Японії

Уряд Японії запровадив санкції проти 3 білоруських банків. Таке рішення схвалили через участь Білорусі у війні проти України.

Білорусь дозволяє Росії використовувати свою територію для нападу на Україну. Тому фактично вона також воює з нашою державою.

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З урахуванням нинішньої міжнародної ситуації, що стосується України, кабінет міністрів погодив заморожування активів для конкретних банків Білорусі,
– заявили у міністерстві закордонних справ Японії.

Санкції набирають чинності 10 квітня. Вони стосуються:

  • Білагропромбанку,
  • банку "Дабрабут",
  • Банку розвитку Республіки Білорусь.

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Автор: Софія Мінджоса