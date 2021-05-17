Через вакцинацію, – Шмигаль пояснив, за що звільняють Степанова

У Верховній Раді планують звільнити міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Це зумовлено незадовільними темпами вакцинації.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Зустріч провели 17 травня, а засідання Ради відбудеться 18 травня.

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Він наголосив, що неможливо ігнорувати позицію парламентаріїв, які зібрали 150 голосів за розгляд парламентом питання про відставку міністра охорони здоров'я.

Шмигаль пояснив причини звільнення Степанова

За словами Шмигаля, на рівні Президента України кожного тижня проводили наради щодо питання вакцинації українців. На них Максим Степанов начебто обіцяв, що "препарати будуть і щеплення проводитимуться".

Незадовільні темпи вакцинації та постачання вакцин, фактично постійне перенесення термінів поставок, темпів вакцинації,

– пояснив основні причини можливого звільнення Степанова Шмигаль.

Як підкреслив прем'єр-міністр, темпи вакцинації свідчать про незадовільну роботу у розпал пандемії Міністерства охорони здоров'я та міністра як менеджера.

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