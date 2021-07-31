Вибух на шахті в Донецькій області: один постраждалий загинув

31 липня 2021 , 11:13
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

На шахті у селищі Удачне Покровського району Донецької області 31 липня трапився вибух. Внаслідок трагедії загинув один працівник.

Вибух трапився рано-вранці на шахтоуправлінні "Покровське" на глибині 815 метрів. Про це заявила група "Метінвест", яка контролює шахту.

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Що відомо про загиблого

Від отриманих травм у лікарні померла одна людина – співробітник підрядної організації. Решта людей, що були в шахті на момент вибуху, перебувають під медичним наглядом, їм надали необхідну допомогу,
– мовиться у повідомленні.

Загалом внаслідок вибуху постраждало 10 людей:

  • 4 працівники шахтоуправління,
  • 6 працівників підрядної організації.

Постраждалі зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Для розслідування причин аварії компанія створила комісію. "Метінвест" наголосив, що надає підтримку сім'ям постраждалих.

Вибух на шахті: деталі

  • За даними ДСНС, вибух пролунав у північному польовому конвеєрному штреку. 
  • Усіх постраждалих відвезли у лікарню.
  • Наразі причини та обставини трагедії встановлюють.
  • Правоохоронці проводять на шахті перевірку та вирішують питання про відкриття кримінальної справи за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Що відомо про шахтоуправління "Покровське"

Це найбільший в Україні виробник коксівного вугілля. Група "Метінвест" у березні 2021 року встановила контроль над ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське". Водночас міноритарієм компанія стала ще у 2018 році.
Автор: Софія Мінджоса