Росія модернізує системи ППО через удари українських дронів, – ISW

Росія переоснащує деякі аспекти своєї ППО в глибокому тилу. Все через ефективні нальоти українських дронів.

Російські ЗМІ повідомили, що міністерство цифрового розвитку Росії наказало російській владі в Ленінградській, Новгородській та Псковській областях заблокувати підключення до Інтернету 4G LTE до 30 січня, щоб російські чиновники могли "тонко налаштувати" системи боротьби з дронами та протиповітряної оборони.

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Росія модернізує системи ППО

Аналітики з Інституту вивчення війни зауважили, що Ленінградська, Новгородська та Псковська області раніше заявили про перебої в роботі інтернет-послуг 4G LTE з 25 по 30 січня у зв'язку з технічними коригуваннями "радіочастотного спектра".

Одне з джерел розповіло, що аналогічні заходи проводяться у Воронезькій області.

Також російське ЗМІ "Комерсант" заявило, що російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) і провайдери мобільного інтернету працюють на частотах, дозволених Державною комісією Росії з радіочастот (ГКРЧ). Ще одне джерело сказало, що невиборче використання РЕБ може створювати перешкоди для мобільних даних.

Як відключення інтернету може допомогти російській ППО

Наразі незрозуміло, як це може вплинути на переорієнтацію систем РЕБ або розгортання нових можливостей і ППО. Аналітики припустили, що російські війська тестують нові можливості РЕБ і запобіжно відключають інтернет-послуги, щоб уникнути раптових збоїв.

Російські чиновники, можливо, також обмежують доступ до Інтернету, щоб приховати переміщення звичайних систем ППО всередині Росії після того, як удари українських безпілотників по Ленінградській області 18 і 21 січня дозволили припустити, що російська система ППО на північному заході Росії може бути погано розгорнута,

– припустили в Інституті вивчення війни.

Раніше повідомлялося, що у Росії починають відключати мобільний інтернет через атаки українських дронів. Ймовірно, відключення інтернету необхідне, аби знизити загрозу атак дронів.