Через потужне виверження вулкану в Африці евакуйовують місто-мільйонник

Влада міста Гома, в якому проживають понад 1,5 мільйона людей, ухвалила рішення евакуйовувати населення через нове виверження вулкана Ньїрагонго.

Зазначається, що ввечері суботи, 22 травня, потік лави наблизився до місцевого аеропорту. Водночас у низці районів відключена електрика.

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У конголезців – паніка

Громадяни ДР Конго, що проживають у місті Гома, перебуваючи у паніці, втікали до Руанди. Повідомляється, що понад 8 тисяч конголезців вже перетнули кордон.

Прем'єр-міністр Демократичної Республіки Жан-Мішель Сама Луконде скликав екстрену нараду в столиці Кіншасі. Чиновники розроблений план евакуації населення Гоми.

Ми сподіваємося, що заходи, яких було вжито сьогодні ввечері, дозволять населенню досягти тих пунктів, які були зазначені в цьому плані,

– заявив представник уряду Патрік Муйая.

Вулкан Ньїрагонго: що відомо

Ньїрагонго, розташований між африканськими країнами Демократична Республіка Конго та Руанда, – один із найбільших живих вулканів світу.

Востаннє виверження Ньїрагонго було майже 20 років тому – у 2002. Тоді загинули 250 людей, а 120 тисяч втратили житло.

З 1882 року зафіксували 34 виверження цього вулкана. Його вважають одним з найнебезпечніших у світі.

Станом на ранок 23 травня ЗМІ пишуть про понад 100 загиблих від виверження вулкана. Однак влада ДР Конго цю інформацію наразі не підвтердила.