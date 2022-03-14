Через війну Славутич повністю ізольований: є дефіцит продуктів і медикаментів

У Київській ОВА розповіли про ситуацію в області. Зокрема відомо про те, що місто Славутич ізольоване та потерпає від дефіциту продуктів і медикаментів.

Про це у своєму телеграмі розповів голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

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Через війну Славутич повністю ізольований

Зокрема у місті є потреба у продуктах і медикаментах.

Також Олексій Кулеба зазначив, що ремонтні роботи з відновлення електропостачання у Славутичі та ЧАЕС, завершені. Однак, згідно з актуальною інформацією, окупанти знову пошкодили лінію до ЧАЕС, яку відремонтували фахівці Укренерго.

Що стосується решти населених пунктів Вишгородського району, то в них населення отримує необхідну допомогу. Також відбувається патрулювання вулиць для забезпечення порядку.

Олексій Кулеба додав, що в окупованих Іванківській, Димерській і Поліській територіальній громадах гуманітарна катастрофа. У них відсутній зв'язок, електропостачання, продукти та ліки.

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