Через візит Байдена в окупантів почалася істерика: хочуть бомбити Київ

Візит президента США Джо Байдена до Києва став причиною істерії росіян. Окупанти вимагають бомбити Київ та вдарити ядеркою.

Росіяни погрожують запусками "Кинжалів" та вимагають реакції від військового керівництва. Ба більше, деякі користувачі закликали "вдарити ядеркою". Так вже їм не сподобався візит американського лідера в Україну. 24 Канал зібрав коментарі росіян у мережі.

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"Бомбіть Київ, росіяни, будь ласка", "Слон" (очевидно, про Байдена), "Ідеальнішого моменту для ядерки немає", – цинічно пишуть росіяни сьогодні.

Однак, очевидно інше – росіяни в паніці і не можуть осягнути масштаби підтримки України.



Росіяни закликають бомбити Київ під час візиту Байдена / Скриншоти соцмережі

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