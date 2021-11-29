Через ворожі обстріли на Донбасі постраждав український воїн

Російські найманці 29 листопада 6 разів порушили домовленості про режим тиші. Внаслідок їхніх цинічних дій один наш захисник зазнав поранення.

Постраждалому бійцю надали першу допомогу. Після того його відвезли у госпіталь.

Важливо На тлі загострення з Росією зросла кількість добровольців тероборони

Наразі військовий перебуває у задовільному стані.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними,

– наголосили у штабі ООС.

Де стріляли російські найманці

Біля Світлодарська та Старогнатівки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Новоолександрівки окупанти стріляли з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

окупанти стріляли з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. У бік Станиці Луганської бойовики вели вогонь з артилерії калібру 122 міліметри.

бойовики вели вогонь з артилерії калібру 122 міліметри. У напрямку Старого Айдару стріляли з мінометів калібру 120 міліметри.

стріляли з мінометів калібру 120 міліметри. Поблизу Новолуганського противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В ОБСЄ стверджують, що після укладеного перемир'я на Донбасі ситуація лише погіршилася . Атмосфера є ще більше нестабільною, аніж була до липня 2020 року. Загалом за 16 місяців "тиші" загинули 66 українських військових, ще понад 275 зазнали поранень.

Повний текст публікації штабу ООС у фейсбуці

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 17:00 29 листопада 2021 року.

Слава Україні! Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року. Зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У районі Світлодарська та Старогнатівки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У бік Станиці Луганської ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 міліметри.

У напрямку населеного пункту Старий Айдар російські найманці вели обстріл з мінометів калібру 120 міліметрів.

Поблизу Новолуганського противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Росії.