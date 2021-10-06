Через ворожу діяльність: НАТО висилає 8 співробітників місії Росії

НАТО вишле 8 співробітників місії Росії за ворожу діяльність. У результаті кількість росіян при штаб-квартирі Альянсу скоротиться до 10 людей.

За інформацією джерел видання, НАТО вирішило вдвічі скоротити місію Росії при Альянсі.

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НАТО висилає співробітників з Росії

На такий крок пішли через підозри у ворожій діяльності, зокрема шпигунстві та вбивствах.

Вісім російських дипломатів, яких вважають прихованими офіцерами розвідки, будуть вислані,

– наголосили в Альянсі.

Також при НАТО скоротять дві посади ще двох росіян. "Ми також можемо підтвердити, що скоротили кількість посад, які Російська Федерація може акредитувати при Альянсі", – уточнив співрозмовник.

У результаті кількість росіян при штаб-квартирі зменшиться до 10 людей.

Водночас джерело зазначило, що політика НАТО щодо Росії залишатиметься послідовною. Альянс посилив стримування і захист у відповідь на агресивні дії Москви. Однак все ще залишається відкритим для конструктивного діалогу.

Столтенберг про необхідність співпраці з Росією

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг закликав країн-членів НАТО підтримувати взаємодію з Росією. Це, за його словами, потрібно для того, щоб уникнути холодної війни або ж гонки озброєнь.

Також він відзначив, що відносини між НАТО й Росією наразі перебувають у найгіршому стані з часів холодної війни.