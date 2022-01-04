Через яйцеклітину: жителька Ізраїлю судитиметься за дитину з найстаршою матір'ю України

Жителька Ізраїлю хоче судитись з найстаршою матір'ю України. Жінка вважає, що саме її яйцеклітину використали при штучному заплідненні.

Мовиться про материнство Валентини Підвербної з Чернігова. Вона завдяки штучному заплідненню у віці 66 років народила дівчинку.

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Позивачка каже, що використали її яйцеклітину

Це відбулось у 2011 році. Адвокат позивачки – Оксани Спектор, Сергій Вольфовський, каже, що його клієнтка вважає, що при штучному заплідненні використали саме її яйцеклітини, а вона на це дозволу не давала. Яйцеклітини жінка просто віддала на зберігання,

Позивачка – з Харкова. Наразі проживає в Ізраїлі. Яйцеклітини вона не продавала, а здала на зберігання. Дозволу на їх використання ніхто нікому не надавав. Тому і виник спір,

– пояснив юрист.

Спектор вимагатиме проведення ДНК-експертизи. Якщо результат не підтвердить її біологічне материнство, свій позов жінка відкличе. В іншому випадку – в суді вирішуватимуть вже долю дитину.

Підготовче засідання вже відбулось у грудні 2021 році

Підготовче засідання у даній справі відбулося 21 грудня 2021 року. Позивачка просить визнати її матір'ю дитини та внести відповідні зміни в документи. Початок розгляду справи по суті призначений на 12 січня в Новозаводському районному суді Чернігова.

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Що відомо про найстаршу матір України: