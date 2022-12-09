Через загрозу від Росії: тисячі поляків тренуються разом з армією

Через повномасштабний напад Росії на Україну тисячі поляків тренуються разом з військовими. Люди хочуть здобути базові навички, як діяти в умовах війни.

У Польщі цивільні вправлялися у самообороні з військами. Навчання є частиною нового проєкту Міністерства національної оборони Польщі "Тренуйся з армією".

До речі Берлін та Варшава досягли згоди щодо розміщення систем Patriot у Польщі, – ЗМІ

Ініціатива виникла через тривогу громадськості, оскільки в Україні йде війна.

Люди вчаться заряджати зброю та реагувати на сирени

Курси вихідного дня для тисяч поляків розпочалися в жовтні. Однак триватимуть ще й у січні через масовий попит. Правоохоронці розповідають, що люди прагнуть вчитися:

як правильно реагувати на сирени тривоги,

як тримати та заряджати справжню зброю,

як користуватися протигазом,

а також розвивати базові навички виживання.

Поляки сподіваються, що їм ніколи не доведеться використовувати навички, які вони отримують під час тренінгу. Однак перестраховуються на всякий випадок.



Курси з військовими у Польщі / Фото Stars and Stripes

Тисячі поляків пройшли курси

Відомо, що вже понад 3500 громадян Польщі віком від 18 до 65 років пройшли курси, які проводили 17 військових частин по всій країні в жовтні та листопаді. Тисячі інших не змогли зайняти місця.

Багато людей пішли на курси, оскільки побоювались, що війна може перекинутися на Польщу, яка є членом НАТО. Занепокоєння посилилося, коли під час атаки росіян ракета впала на території Польщі.