Через закриття авіасполучення з Білоруссю зріс попит на автобуси

В Україні з опівночі 26 травня 2021 року закрили авіасполучення з Білоруссю. Це одразу призвело до зростання попиту на автобусні перевезення.

Українці почали купувати квитки на автобуси у Білорусь

Квитки на автобусні рейси до Мінська з Києва та у зворотному напрямку на 26 травня вже розкуплені. На 27 травня ще кілька залишилося. Відносно невеликий запас є на 29 травня.

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У кол-центрі одного з найбільших національних перевізників розповіли, що раніше вони здійснювали у Білорусь 3 рейси на тиждень. Однак з 28 травня автобуси курсуватимуть щодня,

– мовиться у повідомленні.

Журналісти 24 каналу вирішили пошукати доступні квитки у Мінськ. Так, на 27 травня залишилося лише одне місце в автобусі. Вартість – 712 гривень. Водночас з Мінська можна повернутися не швидше 28 травня за 674 гривні.

Закриття авіасполучення з Білоруссю

Через зухвалу посадку у Мінську пасажирського літака Ryanair та затримання активіста Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги, низка держав призупинила авіасполучення з Білоруссю.

Літати повітряним простором держави відмовилися авіаперевізники Латвії, Франції, Фінляндії та інших країн.

Закриття авіасполучення України та Білорусі ініціював президент Володимир Зеленський. Усі прямі рейси скасували, а непрямі – оминатимуть територію Білорусі.

Європейський Союз заборонив білоруським компаніям літати на свою територію.

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