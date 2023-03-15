Через збитий безпілотник: глава Пентагону поговорив з Шойгу

Утретє від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну глава Пентагону Ллойд Остін поговорив з російським міністром оборони Сєргєєм Шойгу. Причиною стало збиття американського безпілотника у Чорному морі.

Про це заявив Ллойд Остін на брифінгу після засідання у форматі "Рамштайн", повідомляє 24 Канал. Кремль підтвердив факт, що розмова відбулася.

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Про що говорили міністри

Ллойд Остін, говорячи про свій дзвінок Сєргєю Шойгу, відзначив, що великі держави повинні подавати приклад транспарентності та відкритості до комунікації. Голова Пентагону підкреслив, що передав міністру оборони Росії один важливий меседж – США продовжуватимуть літати там, де це дозволяє міжнародне право.

Варто відзначити, що безпілотник США здійснював розвідку на рубежах НАТО в міжнародних водах Чорного моря. Російська пропаганда забуває, що 3 чорноморські держави є членами НАТО, а саме Румунія, Болгарія та Туреччина.

Російське Міноборони підтвердило розмову Остіна і Шойгу та відзначило, що ініціатором дзвінка був американський міністр. Водночас там жодних деталей не вказали.

Міллі поговорить з Герасимовим

Видання CNN повідомляє про можливу телефонну розмову між Головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та головою російського генштабу і віднедавна командувачем окупаційними військами Валєрієм Герасимовим.

Ймовірна розмова Міллі та Герасимова, за даними видання, має відбутися сьогодні, 15 березня.

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