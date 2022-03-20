Через збройну агресію Росії в Україні загинуло вже 115 дітей
20 березня 2022 , 08:34Читать новость на русском
Джерело:Офіс генпрокурора
В Офісі Генпрокурора повідомили, що через збройну агресію Росії в Україні загинуло вже 115 дітей. Ще 140 – поранені.
Найбільше постраждалих на Київщині. Там внаслідок нелюдських дій російських окупантів травмувалися 58 дітей.
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За даними Офісу Генпрокурора:
- у Харківській області постраждали 36 дітей;
- у Донецькій – 29 дітей;
- у Чернігівській – 30 дітей;
- у Миколаївський – 22 дітей;
- у Житомирській – 15 дітей;
- у Сумській – 14 дітей;
- у Херсонській – 14 дітей.
Деталі про загибель діток
Звірство російських окупантів не має меж. В Офісі Генпрокурора розкрили деталі загибелі дітей.
Ворог 19 березня обстріляв Рубіжне. З-під завалів житлового будинку рятувальники дістали двох діток. Врятувати їх не вдалося.
Також окупанти 19 березня обстріляли Харків. Загинув 9-річний хлопчик.
Злочини Росії / Інфографіка Офісу Генпрокурора
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