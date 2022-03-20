Через збройну агресію Росії в Україні загинуло вже 115 дітей

20 березня 2022 , 08:34
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Джерело:

Офіс генпрокурора

В Офісі Генпрокурора повідомили, що через збройну агресію Росії в Україні загинуло вже 115 дітей. Ще 140 – поранені.

Найбільше постраждалих на Київщині. Там внаслідок нелюдських дій російських окупантів травмувалися 58 дітей.

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За даними Офісу Генпрокурора:

  • у Харківській області постраждали 36 дітей;
  • у Донецькій – 29 дітей;
  • у Чернігівській – 30 дітей;
  • у Миколаївський – 22 дітей;
  • у  Житомирській – 15 дітей;
  • у Сумській – 14 дітей;
  • у Херсонській – 14 дітей.

Деталі про загибель діток

Звірство російських окупантів не має меж. В Офісі Генпрокурора розкрили деталі загибелі дітей. 

Ворог 19 березня обстріляв Рубіжне. З-під завалів житлового будинку рятувальники дістали двох діток. Врятувати їх не вдалося. 

Також окупанти 19 березня обстріляли Харків. Загинув 9-річний хлопчик.


Злочини Росії / Інфографіка Офісу Генпрокурора

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Автор: Мар'яна Бекало