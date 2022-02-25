Через знищення аеродрому Гостомеля росіяни висуваються в бік Києва пішим ходом
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Ще від 24 лютого російські окупанти почали атакувати Гостомель, але українські військові не дають їм прорватися.
Окрім боїв у місті, на злітну смугу намагалися висадитися російські повітряні десанти, але тепер вони не зможуть цього зробити.
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Втім, тепер противник вирішив висуватись своїм ходом з території Білорусі в напрямку Гомель-Чернігів-Київ.
Через ушкодження злітної смуги аеродрому Гостомель, противник вирішив висуватись своїм ходом з території Білорусі в напрямку Гомель-Чернігів-Київ,
– йдеться в повідомленні.
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