Через знищення аеродрому Гостомеля росіяни висуваються в бік Києва пішим ходом

Ще від 24 лютого російські окупанти почали атакувати Гостомель, але українські військові не дають їм прорватися.

Окрім боїв у місті, на злітну смугу намагалися висадитися російські повітряні десанти, але тепер вони не зможуть цього зробити.

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Втім, тепер противник вирішив висуватись своїм ходом з території Білорусі в напрямку Гомель-Чернігів-Київ.

Через ушкодження злітної смуги аеродрому Гостомель, противник вирішив висуватись своїм ходом з території Білорусі в напрямку Гомель-Чернігів-Київ,

– йдеться в повідомленні.

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Як підготуватися вдома у разі нападу / Інфографіка 24 каналу