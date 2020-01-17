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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Через катастрофу з літаком МАУ в Україну їде спецпредставник Ірану: для чого

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      Авіакатастрофа МАУ над Тегераном / Getty images

      Вже наступного тижня Україну відвідає спеціальний представник іранської сторони, який, окрім вибачень, озвучить свої роз'яснення щодо справи. Таким чином Україна хоче публічно зафіксувати визнання іранською стороною своєї вини.

      Про приїзд спеціального представника Ірану в Україну повідомив глава МЗС Вадим Пристайко, передає "Інтерфакс-Україна".

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      Найближчим часом, я думаю, на початку наступного тижня, в Україну приїде спеціальний представник уряду Ірану з офіційними вибаченнями та своїми роз'ясненнями... Ми хочемо публічно зафіксувати визнання іранською стороною своєї вини, визнання на міжнародному рівні документом, саме для цього був дзвінок президента з президентом,
      – наголосив він.

      Що зараз відбувається зі справою про збиття літака МАУ в Ірані:

      • Як каже Пристайко, взаємодія з іранською стороною тримається "фактично на слові" та "на політичній заяві лідера Ірану".
      • Спецпредставник країни їде в Україну зокрема тому, що неодноразово траплялися випадки, коли публічно було зроблено заяву, але після цього жодних дій не було.
      • Вже створені механізми роботи спільної групи (Іран – Україна) з кримінального розслідування. Така група є також в ООН.
      • Пристайко анонсував ще одну телефонну бесіду президентів Ірану та України. Точної дати він не назвав, за його словами, поки триває підготовка.

      Коротко про катастрофу МАУ в Ірані:

      • Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.
      • Спочатку в Ірані заявляли про те, що причиною авіатрощі стали технічні проблеми – спалахнули обидва двигуни літака.
      • Проте, після численних заяв світових лідерів та неспростовних доказів, влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.
      • Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).
      • Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних.
      • Україна вимагатиме повної компенсації.
      Росіяни наплювали на санкції та закон і таємно привезли на виставку в ЄС 280 кілограмів свинини
      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Вадим Пристайко Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран МАУ
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