Через катастрофу з літаком МАУ в Україну їде спецпредставник Ірану: для чого

Вже наступного тижня Україну відвідає спеціальний представник іранської сторони, який, окрім вибачень, озвучить свої роз'яснення щодо справи. Таким чином Україна хоче публічно зафіксувати визнання іранською стороною своєї вини.

Про приїзд спеціального представника Ірану в Україну повідомив глава МЗС Вадим Пристайко, передає "Інтерфакс-Україна".

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Найближчим часом, я думаю, на початку наступного тижня, в Україну приїде спеціальний представник уряду Ірану з офіційними вибаченнями та своїми роз'ясненнями... Ми хочемо публічно зафіксувати визнання іранською стороною своєї вини, визнання на міжнародному рівні документом, саме для цього був дзвінок президента з президентом,

– наголосив він.

Що зараз відбувається зі справою про збиття літака МАУ в Ірані:

Як каже Пристайко, взаємодія з іранською стороною тримається "фактично на слові" та "на політичній заяві лідера Ірану".

Спецпредставник країни їде в Україну зокрема тому, що неодноразово траплялися випадки, коли публічно було зроблено заяву, але після цього жодних дій не було.

Вже створені механізми роботи спільної групи (Іран – Україна) з кримінального розслідування. Така група є також в ООН.

Пристайко анонсував ще одну телефонну бесіду президентів Ірану та України. Точної дати він не назвав, за його словами, поки триває підготовка.

Коротко про катастрофу МАУ в Ірані: