Через що зірвались на крик Зеленський і журналіст 24 каналу

Перша зустріч президента з журналістами вражає своїм розмахом. Пресмарафон тривав 14 годин, було приблизно 500 питань – не кожен зможе витримати такий темп. Багато з них було вже обговорено, але я, Антон Голобородько, хотів би зупинитися на одному. Запинанні, яке ставив я, і детально пояснити чому, як на мене, воно найважливіше для країни. Та чому я вважаю, що президент на нього не відповів.

"Будемо саджати", – це була одна з обіцянок Володимира Зеленського під час передвиборчої кампанії. Я не знаю, хто йому придумав це гасло. Звучало воно красиво, але дещо дивно. Бо питання ж не в тому, хто більше посадить, ми ж не картоплю вирощуємо.

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Суспільство прагне не посадок – а справжньої справедливості, тобто виконання закону. Саме тому я і питав президента, коли почне працювати закон.

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Олександр Данилюк про "рішалово"

Чому я поставив саме це питання? Відправною точкою стали ось ці слова колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка, сказані в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

У чому я бачу складності? У тому, що зараз неглибоко ми підходимо до важливих державних питань. Домінує підхід "вирішення питань". Простіше кажучи, "рішалова". Відбувається це від того, що в команді деякі люди звикли саме так працювати,

– сказав Данилюк.

І екссекретар РНБО навіть розказує, як це відбувається.

Якщо треба через суди – вирішимо через суди, якщо треба вирішити через правоохоронні органи, скажімо, НАЗК – вирішимо через ці органи. Такий підхід дає швидкі результати, але, фактично, залишає нас в минулому,

– наголосив екссекретар РНБО.

Саме це стало однією з причин його відставки. А головним опонентом Данилюка в команді Президента був голова його Офісу Андрій Богдан.

Андрій Богдан і Андрій Портнов

Андрій Богдан відомий не тільки тим, що був адвокатом олігарха Ігоря Коломойського. В період з 2007 по 2009 рік він був помічником народного депутата Андрія Портнова. Тоді ще від Блоку Юлії Тимошенко. Андрій Богдан прямо каже в інтерв'ю РБК про Портнова, що це його багаторічний друг.

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Коли влада у 2010 змінилась, політичні вподобання пана Портнова теж змінились. Не пройшло і трьох місяців після поразки Тимошенко на президентських виборах, а Портнова призначили на посаду заступника голови Адміністрації Президента Януковича відповідати за судову реформу та судоустрій. А вже за півтора роки усім відомий Печерський суд визнав Тимошенко винною і відправив її за ґрати.

Про Андрія Портнова можна сміливо писати книгу. Саме його називають ідейним натхненником так званих "диктаторських законів 16 січня". Вони стали однією з причин зіткнень на вулиці Грушевського зимою 2014 року, під час Майдану. Після втечі Януковича Андрій Портнов теж залишив територію України. І повернувся, буквально, напередодні інавгурації Володимира Зеленського. Чим, до речі, дуже пишається.

Андрій Богдан і Андрій Смирнов

Ще один Андрій, у цій дружній компанії – Смирнов. Я про нього вже розповідав у одній з попередніх передач. Відомий адвокат, сьогодні він працює заступником Богдана, а ще він його давній знайомий.



Смирнов і Богдан товаришують

Та і не тільки його, а ще і Андрія Портнова.

Справа Пашинського

І знаєте, що в цій історії цікаво? Що Андрій Смирнов зараз, де-факто, займає саме ту саму позицію, яку за Януковича займав Портнов. Як і Портнова свого часу, його часто називають "смотрящім за судами", а ще кажуть, що він має дружні стосунки з багатьма суддями.

І ось судова справа. Суд відправляє під арешт екс-нардепа Сергія Пашинського. Я не знаю винен він, чи ні. Судячи з журналістських розслідувань про корупцію, наприклад в оборонці, на ньому клейма нема де ставити. Але це мусить вирішити суд і я не маю наміру втручатись. Але це я, а Андрій Портнов у день вручення підозри Пашинському заявляє ось таке: "Наступного тижня фігурант переїде в слідчий ізолятор і проведе там якусь частину свого випадкового існування. Ми постараємося вплинути на умови його утримання в камері і правильний колектив однодумців".

А далі ви самі знаєте: Пашинський, дійсно, відправляється в ізолятор. Цікаво, що саме адвокати компанії Портнова усі три роки займались справою, у якій Пашинському оголосили підозру – вони захищали громадянина Хімікуса, в ногу якому поцілив Пашинський. Ще раз наголошую, я не берусь судити Пашинського, хай вирішить суд, наскільки він винний. Просто усі ці дружні зв'язки, які власне, ніхто не приховує, натякають на те, що хтось дійсно має інструменти впливу на суддів – і використовує їх.

І коли на це все накладається інтерв'ю Олександра Данилюка і його репліка про "метод рішалова", який використовують на Банковій – які висновки можна робити? І питання тут не в Богдані, Смирнові чи Портнові. А в тому, коли в Україні нарешті перестануть питання "вирішуватись", а почне працювати закон. Адже якщо не працюють закони, то справедливості люди починають добиватись на Майданах, а це ніколи не було хорошим методом.

Короля робить свита, а Зеленського можуть зробити три Андрія

Так от на моє питання президент Зеленський відповів так: "Назвіть мені прізвище тоді хоч однієї людини, яка є через політичний вплив посаджена за ґрати?".

Шкода, що президент не почув, у кого запитати про конкретні приклади, так би мовити "вирішення питань". Про існування яких говорив, наприклад, той самий Олександр Данилюк. І я впевнений, що президенту він про них з радістю розкаже. Шкода, що президент так беззастережно довіряє людям, які його оточують. Адже, як кажуть, короля робить свита: а пара Богдан-Смирнов ну дуже нагадує дует Льовочкіна-Портнова. Шкода, що президент так і не відповів на моє питання: коли почнуть діяти закони? Хоча й пообіцяв перевірти деякі з фактів, названих мною.

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Встановлення справедливості було головною ідеєю багаторічної передвиборчої кампанії під назвою телесеріал "Слуга народу". Адже саме про це був фільм. І сам це подобалось його глядачам. Саме через це Зеленського обрали. І саме цього – справедливості – від нього чекають.

І я, Антон Голобородько, чекаю теж. А разом з тим буду й далі досліджувати групи впливу в команді президента. І щотижня розповідати вам про них на 24 каналі.

Що таке програма "Голобородько""Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента, зокрема, – беручи інтерв'ю у найбільш наближених до президента осіб. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.