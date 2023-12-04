Тисячі авто зі "втомленими війною" на Буковель: що не так у тому відео

Днями в мережі можна побачити безліч постів, які супроводжуються роликом, знятим дорогою до "Буковелю". На ньому можна побачити чималу чергу з автомобілів. Але є одне "але"...

Користувачі мережі висловлюють припущення, що це свіже відео. Натомість "По той бік новин" спростовує це твердження. Так, ролик дійсно знятий дорогою до популярного курорту. Але зробити його могли у 2021 році, а не цьогоріч, як тиражують у мережі.

Читайте також Студенти, строковики і не тільки: у Раді розповіли про можливі зміни щодо мобілізації

Що не так з "чергами" до "Буковелю"

Завдяки читачам вдалося дізнатися, що вперше ролик виклала 2 грудня у соцмережі тікток користувачка з нікнеймом zozuliaksenya. За її словами, відео зняте ще у 2021 році.

Відео з дороги до "Буковелю", яке облетіло мережу: дивіться відео

Попри це, саме відео масово розтиражували 3 грудня 2023 року. Одним із перших його у своєму фейсбуці його виклав журналіст Костянтин Андріюк, відомий завдяки проєкту "Зупини лося". Він усвідомив, що поширив фейк, і вирішив знести допис, але в телеграмі він досі є.



Костянтин Андріюк виклав відео у мережу без перевірки / Скриншот

Тим часом деякі ЗМІ відповідне відео поширили з досить емоційними заголовками.

На шляху до курорту на заході країни Буковеля помітили величезну чергу з автомобілів. Українці у соцмережах пропонують Територіальному центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) навідатись туди,

– написали на сайті "Апостроф".



Як деякі ЗМІ описали відео / Скриншот



Видання зробили гучні заголовки зі застарілого відео / Скриншот

Скандальна "Труха" теж не оминула увагою це відео. Ролик уже переглянули майже 800 тисяч разів, а також зібрав понад 1000 коментарів.

Диявол криється у деталях

У першу чергу пасувало б глянути сам ролик і звернути увагу на бігборди. До прикладу, "По той бік новин" зафіксував на третій секунді бігборд з текстом "Поповнюйте Scipass online" зі згадкою застосунку "Bukovel 24". Його у кращій якості можна побачити у дописі дворічної давнини користувачки sh.agnessa_.

Зауважують, що застосунок розробили у 2019 році. Відтак, доречно було його рекламувати у 2020 році. Втім, подібну рекламу за 2023 рік знайти не вдалося.

А ще на 26 секунді можна побачити на одній ділянці дороги відразу три однакові стенди. На них – пропозиція бронювати будиночки зі знижкою до 30%. Сторінка цього курорту свідчить про те, що ця реклама була актуальною для сезону 2020 – 2021 року. Водночас сторінка сайту з цією програмою лояльності після травня 2022 року була неактивною.

Дуже сумнівно, що неактуальна реклама висітиме на бігбордах два роки. Ще і в такому дорогому місці,

– пишуть фактчекери.

А тепер про затор. Він, пишуть у "По той бік новин", вписується у події початку січня 2021 року. Тоді дорогою до курорту дійсно утворилася черга через локдаун. Журналіст Ярослав Іваночко публікував тоді фото, які за атмосферою дуже схожі.

Також у "По той бік новин" пишуть, що цьогорічний сезон стартував 2 грудня. Відтак, існує сумнів, що наступного дня відразу ж хлинула така кількість людей. Та й онлайн відеоспостереження курорту демонструє, що напливу людей немає.