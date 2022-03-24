Черга в пекло стала трохи довшою: ЗСУ розбомбили танк окупантів

Вічно можна дивитися, як тече вода, як усміхається кохана людина та як горить російський танк. І саме завдяки нашим українським військовим ми маємо можливість вкотре насолодитися цим видовищем.

У фейсбуці Генштабу ЗСУ з'явилося чергове круте відео. На ньому можна побачити, як наші хлопці розбомбили ворожий танк.

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Танк розлетівся на друзки

На відео можна побачити, як ворожий танк стоїть на дорозі. І в якийсь момент влучним ударом наші військові перетворюють його на брухт. Полум'я від вибуху піднялося надзвичайно високо, а разом із ним – башта танка окупантів.

З рубрики #єТАНЧИК. Свіженьке. Насолоджуйтесь...,

– йдеться у повідомленні.

Дивіться на відео, як українські бійці знищили російський танк:

До слова, зняти видовищне відео вдалося за допомогою дрона "Лелека". Їх Збройні Сили України взяли на озброєння у травні 2021 року.

Варте уваги – Українські захисники вкотре розбомбили окупантів – дивіться відео: