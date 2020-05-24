Черга шокує, дистанції не дотримуються: у Києві запрацював зоопарк – фото, відео
В перший день відкриття столичного зоопарку кияни масово рушили подивитися на нові види тварин. Черга на вхід закінчується аж біля підземного переходу.
Люди не дотримуються ніякої соціальної дистанції. Багато з них – без масок, про це повідомила кореспондентка 24 каналу.
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Зазначимо, що старий вхід до зоопарку, який працював понад 50 років, демонтували. Натомість облаштували новий – тепер відвідувачів зустрічає 15-метрова статуя жирафа.
Зазначимо, що всім охочим потрапити на територію звіринця міряють температуру. У кого підвищена – не пускають.
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Уздовж проспекту Перемоги, на якому розташований зоопарк, припарковані десятки автомобілів його відвідувачів.
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Правила відвідування зоопарку
Варто зауважити, що звіринець працює із дотриманням санітарних норм та заходів безпеки:
- без маски вхід заборонений;
- на вході відвідувачам вимірюватимуть температуру;
- встановлені дезінфектори для рук;
- кількість людей, які одночасно можуть перебувати у зоопарку, обмежена.
Що відомо про реконструкцію звіринця
За словами мера Києва Віталія Кличка, у зоопарку завершили перший етап реконструкції. Окрім нового входу, облаштували громадські вбиральні, медпункт, а також сучасний вольєр для тварин і птахів.
Крім цього, триває будівництво нового приматника, а в новому приміщенні біля входу згодом мають облаштувати океанаріум та фудкорти. У липні для відвідувачів мають намір відкрити великий паркінгу, він зможе вмістити до 500 автомобілів.