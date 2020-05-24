Черга шокує, дистанції не дотримуються: у Києві запрацював зоопарк – фото, відео

В перший день відкриття столичного зоопарку кияни масово рушили подивитися на нові види тварин. Черга на вхід закінчується аж біля підземного переходу.

Люди не дотримуються ніякої соціальної дистанції. Багато з них – без масок, про це повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Зазначимо, що старий вхід до зоопарку, який працював понад 50 років, демонтували. Натомість облаштували новий – тепер відвідувачів зустрічає 15-метрова статуя жирафа.

Зазначимо, що всім охочим потрапити на територію звіринця міряють температуру. У кого підвищена – не пускають.

Ситуація біля входу в зоопарк: дивіться фото 24 каналу (Людмила Гаврилюк)



Уздовж проспекту Перемоги, на якому розташований зоопарк, припарковані десятки автомобілів його відвідувачів.

Кияни масово відвідують зоопарк, який відкрився після ремонту: відео

Правила відвідування зоопарку

Варто зауважити, що звіринець працює із дотриманням санітарних норм та заходів безпеки:

без маски вхід заборонений;

на вході відвідувачам вимірюватимуть температуру;

встановлені дезінфектори для рук;

кількість людей, які одночасно можуть перебувати у зоопарку, обмежена.

Що відомо про реконструкцію звіринця

За словами мера Києва Віталія Кличка, у зоопарку завершили перший етап реконструкції. Окрім нового входу, облаштували громадські вбиральні, медпункт, а також сучасний вольєр для тварин і птахів.

Крім цього, триває будівництво нового приматника, а в новому приміщенні біля входу згодом мають облаштувати океанаріум та фудкорти. У липні для відвідувачів мають намір відкрити великий паркінгу, він зможе вмістити до 500 автомобілів.