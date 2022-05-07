Черги на АЗС мають зникнути: Зеленський провів нараду щодо паливної безпеки

7 травня Володимир Зеленський провів нараду з урядом та силовиками щодо питання паливної безпеки країни.

Найперше питання – паливної безпеки

Під час наради першочергово обговорили питання паливної безпеки країни. Президент наголосив на необхідності усунення черг на українських заправних станціях.

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Зокрема, перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко розповіла, що у взаємодії з МЗС триває робота щодо надання Україні зеленого коридору в портах Східної Європи. Це наразі головне місце у логістиці постачання пального в країну.

Наголошено на необхідності укладання довгострокових контрактів і накопичення державного резерву пального,

– йдеться у повідомленні пресслужби.

Дефіцит пального в Україні: коротко про головне

В умовах воєнного часу в Україні є дефіцит певних товарів з різних причин. Зокрема, зараз виникла проблема з нафтопродуктами, утім, незабаром її мають розв'язати.

Заступник голови КМДА назвав причини нестачі палива. По-перше, це розбомблені Росією сховища нафтопродуктів. По-друге, зміна місць їхнього постачання в Україну.

Аби розв'язати цю проблему, уряд вирішив підняти ціни на нього, однак, цього виявилось замало.

У зв'язку із нестачею бензину та дизпалива великі мережі АЗС ввели обмеження. Тож, тепер дозволено купівлю лише від 5 до 30 літрів палива в одні руки, залежно від умов мережі.Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус запевнив, що ситуація з пальним в Україні покращиться з середини травня.

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