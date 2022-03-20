Черги на кордонах України: у ДПСУ розповіли про актуальну ситуацію

Чимало жінок і дітей, втікаючи від обстрілів російських окупантів, тимчасово вирушили за кордон. На четвертий тиждень повномасштабної війни черги на пунктах пропуску значно зменшились.

Держприкордонслужба опублікувала актуальну інформацію про ситуацію на пунктах пропуску з сусідніми країнами. Про черги станом на 16:00 20 березня – читайте далі.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни

Актуальні черги на пунктах пропуску

Республіка Польща:

"Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Грушів", "Смільниця" – 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Рава-Руська" – 20 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Краківець" – 30 легкових авто, 2 автобуси, 0 пішоходів;

"Шегині" – 40 легкових авто, 4 автобуси, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Малий Березний", "Малі Селменці" – 0 легкових авто, 0 пішоходів;

"Ужгород" – 20 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Угорщина:

"Тиса" – 30 легкових авто, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Вилок" – 10 легкових авто, 0 пішоходів;

"Дзвінкове", "Косино", "Лужанка" – 0 легкових авто, 0 пішоходів.

До слова, у Держприкордонслужбі додали, що на пунктах пропуску з Румунією та Молдовою черг взагалі немає.

Зверніть увагу – В іспанському дитсадку хлопчика з України зустріли обіймами: дивіться відео