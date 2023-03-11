Черги величезні: колаборанти масово виїжджають до Росії з Донецької та Луганської областей

Російські окупанти почали масово тікати з Донецької та Луганської областей, очевидно, очікуючи на контрнаступ ЗСУ. Станом на 11 березня на виїзді з окупованих областей спостерігають величезні черги.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону, передає 24 Канал.

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На сьогодні маємо інформацію про величезні черги на виїзд з Донецької та Луганської областей населення в бік Росії. Ті колаборанти, які там допомагали окупантам, зараз стоять в чергах, щоб покинути територію цих областей,

– повідомив Данілов.

Він також наголосив, що колаборанти відчувають, що найближчим часом там може бути спекотно та гаряче. Варто нагадати, що ще у листопаді 2022 року на окупованій території Запорізької області почалися дивні рухи. Частина колаборантів тікала з Пологів та Михайлівки до Маріуполя на Донеччині. Але масового переміщення військових не було.

На думку херсонського активіста Володимира Молчанова, переміщення колаборантів та засланих росіян, які працювали в окупаційних адміністраціях, все одно матиме наслідки. Окупанти продовжують перебувати на території Запорізької області попри те, що зазначають великих втрат як у живій силі, так і у боєприпасах.

Контрнаступ ЗСУ не приховують

Україна не приховує, що готується до контрнаступу, щоб звільняти свої території від російських загарбників. Це може спонукати окупантів швидше тікати з нашої землі. Як сказав полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт та льотчик інструктор Роман Світан, коли ворог постійно чує як впевнено Україна говорить про майбутній контрнаступ, то на нього створюється прямий психологічний тиск щодо неминучості таких дій.

Військовий експерт пояснив, якщо "показувати на пальцях" та розповідати з точки зору логіки про неминучість перемоги України та розгрому окупаційного війська, то в них повірить не лише українці, а й окупанти.

Додамо, що командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що сили та ресурси, які залучені Україною для оборони Бахмута, не дають російським військам реалізувати свій задум і змушують відмовитись від просування вперед.

Крім того, президент України Володимир Зеленський зазначав, що оборона Бахмута дозволяє ЗСУ паралельно готувати контрнаступ.