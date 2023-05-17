Чергова атака дронів: у низці областей лунає повітряна тривога

17 травня 2023, 23:28
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Увечері 17 травня у більшості областей нашої країни оголосили повітряну тривогу. Причиною став запуск російських безпілотників.

Спершу тривогу оголосили у східних областях нашої країни. Згодом вона перемістилася й у північні регіони України.

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Окупанти вчергове атакували Україну

23:58 У Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях – відбій повітряної тривоги.23:46 У Житомирській та Київській областях, а також у Києві – відбій повітряної тривоги.

23:35 За даними моніторингового пабліка "monitor", на Черкащині зафіксували безпілотник типу "Шахід", який можливо рухатиметься на Київщину. 

Крім цього, представники пабліка мають інформацію про те, що декілька російських бортів Ту-95 злетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області Росії. Ці дані наразі перефіряються фахівцями.

23:12 Повітряну тривогу оголосили у більшості регіонів нашої країни. Попередньо, росіяни запустили "Шахіди".

Сирени лунали у таких регіонах: 

  • місто Київ;
  • Київська область;
  • Черкаська область;
  • Полтавська область;
  • Кіровоградська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Запорізька область;
  • Донецька область;
  • Луганська область;
  • Автономна республіка Крим.
22:30 Ракетна небезпека на Одещини минула. Попри це тривога лишилася ще у Запорізькій області. Там повідомляли про загрозу безпілотників.21:52 Повітряна тривога розпочалася з Півдня України. За даними моніторингового пабліка "monitor", росіяни атакували Одесу "Калібрами"
 
Автор: Владислав Кравцов