Чергова атака дронів: у низці областей лунає повітряна тривога
Увечері 17 травня у більшості областей нашої країни оголосили повітряну тривогу. Причиною став запуск російських безпілотників.
Спершу тривогу оголосили у східних областях нашої країни. Згодом вона перемістилася й у північні регіони України.
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Окупанти вчергове атакували Україну23:58 У Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях – відбій повітряної тривоги.23:46 У Житомирській та Київській областях, а також у Києві – відбій повітряної тривоги.
23:35 За даними моніторингового пабліка "monitor", на Черкащині зафіксували безпілотник типу "Шахід", який можливо рухатиметься на Київщину.
Крім цього, представники пабліка мають інформацію про те, що декілька російських бортів Ту-95 злетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області Росії. Ці дані наразі перефіряються фахівцями.
23:12 Повітряну тривогу оголосили у більшості регіонів нашої країни. Попередньо, росіяни запустили "Шахіди".
Сирени лунали у таких регіонах:
- місто Київ;
- Київська область;
- Черкаська область;
- Полтавська область;
- Кіровоградська область;
- Дніпропетровська область;
- Запорізька область;
- Донецька область;
- Луганська область;
- Автономна республіка Крим.