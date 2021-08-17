Чергова хвиля обшуків та арештів у Криму пов'язана з Кримською платформою, – МЗС

У будинках мешканців окупованого Криму відбулись чергові незаконні обшуки. Міністерство закордонних справ України висловило обурення та пов'язало такі дії з Кримською платформою.

Також у відомстві впевнені, що Росія вчергове використовує свій репресивний апарат для переслідування та залякування кримських татар. Вони придушують свободу віросповідання та витісняють корінний народ з окупованого півострова.

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У МЗС закликали міжнародну спільноту допомогти у захисті прав та свобод мешканців Кримського півострова. Для цього треба посилити тиск на Росію, аби та припинила вчиняти грубі порушення.

Розглядаємо зазначені незаконні обшуки і затримання як провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи,

– зазначили у МЗС.

Розв'язати це питання хочуть, зокрема, у рамках Кримської платформи.

Головне про обшуки

Вони відбулись 17 серпня о 4 годині ранку у Сімферопольському і Бахчисарайському районах, які тимчасово окуповані Росією.

Також у Балаклавському і Нахімовському районах Севастополя незаконно затримали 5 українців.

Усі затримані – кримські татари. Мовиться про імама Раіфа Февзієва та активістів Рустема Мурасова, Рустема Таірова, Джеббара Бекирова, Заура Абдуллаєва.

Варто зауважити, що до таких дій щодо кримчан вдаються вже неодноразово.

У МЗС, посилаючись на норми міжнародного права, зазначили, що Росія як держава-окупант зобов'язана негайно припинити такі дії. Також міністерство вимагає, аби затриманих активістів негайно звільнили.