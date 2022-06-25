Черговий етап, – військовий експерт сказав, що буде після боїв на Сході

Битва за Донбас може стати останнім масштабним наступом Росії. Якщо російські війська на Луганському і Донецькому напрямках зупиняться, тоді можемо казати про завершення чергового етапу війни.

Про це для 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що Росія не зможе роками вести війну на виснаження.

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"Тоді завершуємо черговий етап війни й тоді переходимо до етапу позиційної війни. Він для нас вигідніший, тому що наступальних дій з боку Росії не буде, а ми зможемо проводити короткі удари на окремих напрямках для послаблення російських військ. Не даватимемо росіянам можливості накопичувати резерви", – розповів Жданов.

Коли почнеться контрнаступ

Військовий експерт зазначив, що українці готуватимуться до контрнаступальної операції. На жаль, вона буде в повному обсязі залежить від об'ємів і термінів постачання зброї від наших західних партнерів. Коли Україна накопичить необхідний потенціал, тоді зможемо казати про початок контрнаступальної операції.

Генерал Кирило Буданов не вперше робить заяву, що до кінця року війна затихне. Перша така заява пролунала десь на рубежі березня – квітня місяця.

Тоді вона була такою трішки дивною, але коли очільник розвідки повторює одні й ті ж тези, то він щось знає. Я теж думаю, що Росія на сьогодні не здатна вести війну на виснаження. Вона може вести таку війну протягом декількох місяців, але не років, тому цілком можливо, що активна фаза війни може закінчитись до кінця року,

– сказав Жданов.

Чи треба руйнувати Кримський міст

У Криму є сили, які наші військові можуть вразити. Жданов вважає, що доцільно говорити про знищення Кримського моста, бо це основна артерія постачання техніки, озброєння, особового складу для всього південного угруповання російських військ. Міст є стратегічним об'єктом.

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До речі, є дивізіон ракетного протикорабельного комплексу "Бастіон", який сьогодні ракетами "Онікс" обстрілює Одесу і Миколаїв. Якщо з'явиться можливість, то чого його не знищити? Це наша територія і ми можемо ударити, – сказав Жданов.

Він зазначив, що це станеться, коли Україна отримає необхідну зброю. Генеральний штаб нанесе вогневе ураження, щоб припинити спробу обстрілу наших міст.

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