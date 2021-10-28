Черговий фейк: Таран не спростовував застосування на Донбасі турецького безпілотника
Джерело:"Диалог"
Інформація про те, що міністр оборони Андрій Таран спростував перше застосування на Донбасі турецького безпілотника Bayraktar, виявилася фейковою. Його поширила російська пропаганда.
Фейкове повідомлення про те, що Міноборони спростувало інформацію щодо безпілотників з'явилося на сайті "Диалог.UA". Згодом редакція видання заявила, що сайт зламали.
До теми "Шок для Путіна", – турецькі ЗМІ про застосування ЗСУ безпілотників Bayraktar на Донбасі
Хакери використали наш сайт для публікації фейкового спростування новини про перше бойове застосування на Донбасі БПЛА турецького виробництва Bayraktar TB2. Зробили вони це від імені міністра оборони Андрія Тарана,
– мовиться у повідомленні.
Згодом так зване "спростування" поширили проросійські ЗМІ з тимчасово окупованого Донбасу.
Зауважимо, у Міністерстві оборони наразі ніяк не коментували цю інформацію.
На Донбасі вперше застосували турецькі Bayraktar
- Збройні сили України вперше використали безпілотники проти ворога 26 жовтня. Тоді окупанти вели сильні обстріли і вбили нашого захисника. На вимогу припинити їх бойовики ніяк не реагували.
- Спершу ЗСУ намагалися дипломатичних шляхом змусити окупантів перестати стріляти. Коли це не вдалося, головнокомандувач Валерій Залужний видав наказ застосувати безпілотник, аби зупинити російських найманців.
- Bayraktar не перетинав лінії зіткнення й керованою бомбою знищив одну гармату бойовиків. Після цього обстріли позицій ЗСУ припинилися.
- Зауважимо, що українська армія застосувала боєприпаси MAM-C з найменшою потужністю. Завдяки цьому окупанти змогли відбігти від точки ураження й вижити.
- У Кремлі традиційно обурилися через застосування турецької зброї. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що це буцімто може призвести до "дестабілізації" ситуації на Донбасі.