Черговий фейк: Таран не спростовував застосування на Донбасі турецького безпілотника

Інформація про те, що міністр оборони Андрій Таран спростував перше застосування на Донбасі турецького безпілотника Bayraktar, виявилася фейковою. Його поширила російська пропаганда.

Фейкове повідомлення про те, що Міноборони спростувало інформацію щодо безпілотників з'явилося на сайті "Диалог.UA". Згодом редакція видання заявила, що сайт зламали.

До теми "Шок для Путіна", – турецькі ЗМІ про застосування ЗСУ безпілотників Bayraktar на Донбасі

Хакери використали наш сайт для публікації фейкового спростування новини про перше бойове застосування на Донбасі БПЛА турецького виробництва Bayraktar TB2. Зробили вони це від імені міністра оборони Андрія Тарана,

– мовиться у повідомленні.

Згодом так зване "спростування" поширили проросійські ЗМІ з тимчасово окупованого Донбасу.

Зауважимо, у Міністерстві оборони наразі ніяк не коментували цю інформацію.

На Донбасі вперше застосували турецькі Bayraktar