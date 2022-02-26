Черговий фейк від російських ЗМІ про нібито полонених військових зі Зміїного
26 лютого 2022 , 13:30Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Останній Блокпост"
Російські пропагандисти поширюють відео, в якому заявляють, що нібито 82 українських військових здались при захопленні острова Зміїний. Після цього їм нібито вручили пайки в Севастополі.
Правда острів захищали 13 українських прикордонників. Усі вони тримали оборону до останнього, але загинули.
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Що відомо про атаку на острів Зміїний
- Острів Зміїний атакували з російських кораблів 24 лютого. Прикордонники та Збройні сили прийняли бій і мужньо тримали оборону.
- Під час атаки російські окупанти поцілили ракетою в турецьке судно. Корабель прямував з Одеси до Румунії, а шлях проходив неподалік Зміїного.
- Ворог застосував бойову авіацію. Водночас продовжував обстріли острова з корабельних озброєнь.
- Російський десант зробив невдалу спробу висадитись на Зміїний. Спроба ракетного удару в окупантів також провалилася.
- У Держприкордонслужбі 24 лютого близько 22 години повідомили, що втратили зв'язок з прикордонниками, які захищали острів. Тоді стало відомо, що Зміїний захопили.
- Ворожий корабель окупанта пропонував гарнізону острова Зміїний здатися. Однак наші воїни мужньо дали окупантам відмову. Далі розпочався ракетно-артилерійський удар, внаслідок якого 13 українських прикордонників загинули.
- Під час оборони острова наші захисники мужньо стояли до останнього, що доводить їхня реакція на вимогу здатися. У відповідь вони не те що не здалися, а ще й вилаяли ворога. Також в мережі оприлюднили останнє відео з українськими героями на острові Зміїній.
- Президент України Володимир Зеленський у своїй промові підкреслив, що всі оборонці острова загинули героїчно. Крім того, заявив, що надасть їм звання Героя України посмертно.
- Держприкордонслужба повідомила, що станом на 25 лютого контроль над Зміїним не повернули.