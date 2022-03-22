Черговий провал російського пропагандиста: новий YouTube-канал Соловйова видалили

Одному із найвідоміших пропагандистів Росії Володимиру Соловйову стає все важче поширювати дезінформацію у мережі. Чергова спроба росіянина розвивати свій канал на YouTube провалилася.

Російський опозиційний журналіст Олександр Сотник повідомив, що новий канал Соловйова на платформі YouTube видалили.

Зверніть увагу Київ залишається пріоритетом, але ворог ніколи його не візьме, – Арестович про спроби Росії

Новий YouTube-канал Соловйова заблокували

Сотник подякував усім, хто взяв участь, за його словами, у "полюванні".

Слава Україні! Бан пропагандонам!

– написав Сотник.

Додамо, що Соловйов поширює свою пропаганду не лише на російському телебаченні, але й досі намагається це робити в мережі Інтернет. 8 березня 2022 року стало відомо про те, що американський відеохостинг заблокував його канал на своїй платформі.

Грецький дипломат прокоментував ситуацію у Маріуполі: дивитися відео