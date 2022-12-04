У Росії визнали "дискредитацією" армії сон про Зеленського і плакат "Я люблю свого тата"

У Росії триває загострення маразму. Цього разу "дискредитацією" російської армії визнали плакат "Я люблю свого тата".

За цей плакат дівчину оштрафували на 30 тисяч рублів. РосЗМІ повідомляють, що у такий спосіб Світлана Потєряхіна протестували проти мобілізації, інформує 24 канал.

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Дівчину затримали на 2 доби. Згодом вона розповіла, що у відділку "правоохоронці" погрожували сексуальним та фізичним насиллям, а також не давали затриманим навіть води.

Чоловіка оштрафували за опис сну з Зеленським

Тим часом Івана Лосєва оштрафували за переказ сюжету сну з Володимиром Зеленським. Хлопця вистежили поліцейські в інстаграмі й цілком серйозно описали його пост.

Хлопцеві приснилося, що після мобілізації його доправили у якийсь табір, який раптом "накрили" воїни ЗСУ.

Всіх скрутили, збираються розстрілювати, і в цей момент Зеленський проходить повз мене, і каже: «О, я твої історії в інсті бачив, Слава Україні!", я йому відповідаю: "Героям слава!",

– заявив Лосєв.

Він також пошкодував, що уві сні не встиг зробити фотографію з українським лідером. Лосєв зауважив, що його набагато різкіші вислови проігнорували, а от на сон прибігли відразу.