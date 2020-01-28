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      Черговий раунд агонії від ЄС, – у Кремлі зухвало відреагували на санкції проти РФ

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      У Кремлі зухвало відреагували на санкції проти РФ / shutterstock.com

      Євросоюз розширив санкції проти Росії, яка незаконно окупувала український Крим. Однак у Кремлі вважають, що розширені санкції ніяк не вплинуть на анексію півострова.

      Російський депутат Юрій Швиткін у коментарі пропагандистському каналу заявив, що мешканці окупованого Криму "бачать економічний підйом".

      Раніше: Медведєв визнав, що санкції через анексію Криму болісно вдарили по Росії

      За словами російського політика, всі дії уряду РФ спрямовані на "покращення ситуації в Криму".

      Подібна політика ніяким чином не зможе вплинути на минулі вибори, як і на повернення Криму до складу Росії. Подібні дії можна розцінювати як черговий раунд агонії з боку ЄС,
      – сказав він.

      Зауважимо, що до санкційного списку потрапили 7 осіб, які причетні до проведення у вересні 2019 року незаконних регіональних виборів на півострові.

      Що відомо про так звані "місцеві вибори" у Криму?8 вересня 2019 року росіяни провели так звані "муніципальні вибори" в окупованих ними Криму та Севастополі. Україна, Європейський Союз та увесь цивілізований світ таких "виборів" не визнали.

      Хто потрапив у санкційний список ЄС:

      • Михайло Развожаєв – так званий "тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Севастополя";
      • Юрій Гоцанюк – так званий "голова Ради міністрів Криму";
      • Катерина Алтабаєва – так звана "голова Законодавчих зборів Севастополя" у 2016-19 роках, а тепер "заступниця" голови у цьому відомстві окупантів.
      • С. Даниленко;
      • Л. Бачова;
      • К. Перкова;
      • В. Немуова.

      Довідка. ЄС ввів економічні санкції проти Росії у 2014 році через анексію Криму та агресію на Донбасі, які продовжуються кожні 6 місяців. Наразі у санкційний список ЄС внесено 177 осіб і 44 компанії.

      Ці санкції передбачають заморожування фінансових активів, заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Євросоюз Новини Росії Україна – Росія Санкції Новини Криму Анексія Криму
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