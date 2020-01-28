Черговий раунд агонії від ЄС, – у Кремлі зухвало відреагували на санкції проти РФ

Євросоюз розширив санкції проти Росії, яка незаконно окупувала український Крим. Однак у Кремлі вважають, що розширені санкції ніяк не вплинуть на анексію півострова.

Російський депутат Юрій Швиткін у коментарі пропагандистському каналу заявив, що мешканці окупованого Криму "бачать економічний підйом".

Раніше: Медведєв визнав, що санкції через анексію Криму болісно вдарили по Росії

За словами російського політика, всі дії уряду РФ спрямовані на "покращення ситуації в Криму".

Подібна політика ніяким чином не зможе вплинути на минулі вибори, як і на повернення Криму до складу Росії. Подібні дії можна розцінювати як черговий раунд агонії з боку ЄС,

– сказав він.

Зауважимо, що до санкційного списку потрапили 7 осіб, які причетні до проведення у вересні 2019 року незаконних регіональних виборів на півострові.

Що відомо про так звані "місцеві вибори" у Криму?8 вересня 2019 року росіяни провели так звані "муніципальні вибори" в окупованих ними Криму та Севастополі. Україна, Європейський Союз та увесь цивілізований світ таких "виборів" не визнали.

Хто потрапив у санкційний список ЄС:

Михайло Развожаєв – так званий "тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Севастополя";

Юрій Гоцанюк – так званий "голова Ради міністрів Криму";

Катерина Алтабаєва – так звана "голова Законодавчих зборів Севастополя" у 2016-19 роках, а тепер "заступниця" голови у цьому відомстві окупантів.

С. Даниленко;

Л. Бачова;

К. Перкова;

В. Немуова.

Довідка. ЄС ввів економічні санкції проти Росії у 2014 році через анексію Криму та агресію на Донбасі, які продовжуються кожні 6 місяців. Наразі у санкційний список ЄС внесено 177 осіб і 44 компанії.



Ці санкції передбачають заморожування фінансових активів, заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій.