Пройшов усі гарячі точки: у Черкасах попрощалися з айдарівцем Балу – фото

З бійцем "Айдару" Тимуром Манджосовим попрощалися 7 травня. Він помер у лікарні Львова від ускладнень COVID-19.

Чоловікові було лише 46 років. Він разом із дружиною Світланою виховував доньку та сина.

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Мав поранення та контузії

Манджосов був на Революції Гідності, після чого став військовим волонтером. Вже згодом чоловік згодом записався в "Айдар", де, бувши старшим сержантом, отримав позивний "Балу".

Манджосов пройшов багато гарячих точок, адже відбув не одну ротацію. На жаль, не обійшлось і без поранень та контузій.

Кожен пишається дружбою з ним, – побратим

Побратим Павло Деркаченко запевнив, що Манджосов мав багато товаришів.

Кожен, хто служив в "Айдарі", пишається дружбою з ним, з нашим Балу. Пишається тим, що він був у нашому житті і буде у ньому – в пам'яті,

– сказав він.

Ще один побратим – Петро Моровін – зауважив, що Манджосов був сумлінним бійцем та щирим другом.

За його словами, Манджосов "гриз землю, але виконував усі завдання, які йому давали". Його поховали на Алеї Героїв четвертого кладовища у Черкасах.

У Черкасах попрощалися з айдарівцем / Фото "Суспільне"