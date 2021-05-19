У Черкасах в будинок депутата кинули "коктейль Молотова": спалахнула пожежа

У Черкасах вночі 19 травня на подвір'я депутата кинули пляшки з легкозаймистою речовиною – "коктейлі Молотова". У дворі виникла пожежа.

"Коктейль" кинули у будинок депутатові міської ради, директору КП "ЧЕЛУАШ" Олексію Мельнику, повідомляє "Суспільне". Його сім'я перебувала у будинку.

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Невідомі кинули два коктейлі із запальною сумішшю. Та, на щастя, я не спав і почав гасити пожежу, що виникла, викликав рятувальників,

– сказав Мельник.

Очевидці загасили пожежу

Пожежники та правоохоронці приїхали на місце події. Проте, коли вони прибули, займання загасили очевидці.

Мельник пов'язує інцидент зі своєю роботою

Депутат пов'язує напад зі своєю професійною діяльністю у комунальному підприємстві.

"Як депутат, я досить лояльний на політичному "поприщі" конфліктів не маю і займаюся виключно роботою. Тому в цьому випадку важко сказати, які можуть бути мотиви у нападників", – стверджує Мельник.

До речі, поліція вже відкрила справу щодо умисного знищення або пошкодження майна. Наразі з'ясовують обставини.

Схожий випадок був на Закарпатті у травні 2020 року. Зловмисники намагалися підпалити будинок народного депутата Михайла Лаби. Невідомий жбурнув на подвір’я "слуги народу" "коктейль Молотова".

Місце, куди прилетів "коктейль Молотова" / Фото Нацполіції



Пляшка із речовиною / Фото Нацполіції