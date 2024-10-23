У Черкасах через атаку "Шахедами" пошкоджено будівлю автовокзалу: була пожежа

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили загрози. Зокрема, під ударом опинились Черкаси.

Росія вночі проти 23 жовтня запустила "Шахеди" по Україні. У Черкасах внаслідок атаки є пошкодження.

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Черкащина під прицілом

У Черкаській ОВА розповіли, що на щастя, минулось без потерпілих.

Там також зазначили, що над регіоном вдалося знищити 6 ударних БпЛА, проте також є і влучання.

Зокрема, у Черкаському районі окупанти цілили по об'єктах інфраструктури.

Зокрема, пошкоджено будівлю цілком цивільного автовокзалу в обласному центрі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу,

– мовиться в повідомленні.

Також внаслідок обстрілу пошкодили адмінбудівлю приватного підприємства та автівки. У Золотоніському районі уламки російського залізяччя понівечили дах приватного домоволодіння.

В Уманському районі уламками БпЛА поруйновано приватний гараж і кілька авто.

Про вибухи на Черкащині сповіщали кілька разів. Росія продовжує запускати ударні дрони-камікадзе по українській території.