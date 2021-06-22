У Черкасах чоловіка розчавило авто, яке впало з домкрата

У Черкасах 22 червня на чоловіка впав автомобіль з домкрата. Внаслідок цього постраждалий помер на місці події.

Тіло витягали рятувальники

Трагедія трапилася на території приватного домоволодіння на вулиці Бігуча. Відомо, що чоловік ремонтував автівку.

Читайте також Перевищив швидкість та вилетів на "зустрічку": у Черкасах сталась смертельна ДТП

На місце події викликали рятувальників. Вони витягали тіло загиблого з-під автомобіля спеціальним обладанням. Після того його передали медикам.



У Черкасах рятувальники витягали тіло чоловіка, на якого впав автомобіль / Скриншот з відео

Останні ДТП з летальними наслідками

22 червня близько 10 години ранку неподалік села Байрак Харківської області трапилася смертельна ДТП. Водій мопеда потрапив під вантажівку – він помер на місці події.

У той же день на Прикарпатті водій автомобіля ЗІЛ не пропустив на дорозі мотоцикла. Внаслідок зіткнення водій та пасажир мотоцикла загинули ще до приїзду медиків.

20 червня у Запоріжжі невідома автівка наїхала на 39-річного чоловіка. Від травм той помер на місці, а водій – втік.

Читайте також На Дніпропетровщині не розминулись ВАЗ та мікроавтобус: є жертви – фото