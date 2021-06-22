У Черкасах чоловіка розчавило авто, яке впало з домкрата

22 червня 2021 , 22:20
Читать новость на русском

Джерело:

ДСНС

У Черкасах 22 червня на чоловіка впав автомобіль з домкрата. Внаслідок цього постраждалий помер на місці події.

Тіло витягали рятувальники

Трагедія трапилася на території приватного домоволодіння на вулиці Бігуча. Відомо, що чоловік ремонтував автівку.

Читайте також Перевищив швидкість та вилетів на "зустрічку": у Черкасах сталась смертельна ДТП

На місце події викликали рятувальників. Вони витягали тіло загиблого з-під автомобіля спеціальним обладанням. Після того його передали медикам.


У Черкасах рятувальники витягали тіло чоловіка, на якого впав автомобіль / Скриншот з відео

Останні ДТП з летальними наслідками

Читайте також На Дніпропетровщині не розминулись ВАЗ та мікроавтобус: є жертви – фото

Автор: Софія Мінджоса