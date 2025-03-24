У Черкасах чутно вибухи: працюють сили ППО

Російські війська вкотре атакують Україну. Так, під прицілом ворога опинилися Черкаси.

По ворожих цілях працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи в Черкасах

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Ввечері 24 березня ворожі російські сили запустили по Україні ударні безпілотники.

О 19:48 в Повітряних силах повідомили про БпЛА у центральній частині Черкаської області, що рухаються в напрямку Київщини.

У Черкасах працює ППО,

– повідомили журналісти о 20:19.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, в ніч проти 24 березня росіяни також атакували Україну ударними БпЛА. Так, противник атакував 99-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півдні, Півночі, Заході та в Центрі країни.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя.