У Черкасах лунають вибухи під час атаки "Шахедами"

Ворог запустив "Шахеди" близько сьомої вечора. 24 Канал розкаже, що відомо про удар по Черкасах.

На момент написання новини тривога охопила переважно північні, східні та деякі центральні регіони. У Києві теж була тривога, але вже дали відбій. Водночас на Київщині працювала ППО, також було гучно на Харківщині.

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Що відомо про удар по Черкасах

Про те, що в Черкасах вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного о 22:21. Вони зауважили, що було гучно і на околицях міста.

Хвилину потому з'явилося нове повідомлення, оскільки вибухи пролунали повторно.

О 22:16 Повітряні сили поінформували, що в районі Черкас перебувають ворожі БпЛА. Деякі моніторингові канали написали, що "Шахедів" багато, вони залітали з Полтавщини.

Де зараз тривога: дані інтерактивної карти

Тривогу на Черкащині оголосили о 20:53. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець поки ніяк не коментував можливі наслідки по обласному центру та області.