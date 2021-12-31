У Черкасах під лід провалилось авто з людьми: у ДСНС показали, як його діставали

Напередодні Нового року в Черкасах трапилася неприємна ситуація. Сірий автомобіль Toyota провалився під лід на Дніпрі.

Відповідний виклик надійшов рятувальникам 28 грудня близько 17:30. Їм повідомили, що у районі пляжу Рів'єра потрібно витягнути на берег автомобіль.

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Водій та пасажири самі вибралися з-під льоду

Коли це сталося, в авто перебували 2 людей. На щастя, їм вдалося дістатися берега самостійно. Допомоги медиків вони не потребували. А от для того, аби витягнути машину, знадобилася спеціалістів.

Зранку наступного дня, 29 грудня, на місце події прибув аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ДСНС. Станом на 11:55 автомобіль змогли успішно підняти на берег.

Як рятувальники витягували авто у Черкасах: дивіться відео



Авто вдалося витягнути / Фото ДСНС

Порятунок рибалок у Черкасах