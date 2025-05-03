У Черкасах пролунало 6 вибухів під час тривоги
- Увечері 3 травня в Черкасах пролунали вибухи через атаку "Шахедами", було чутно шість вибухів.
- Моніторингові канали попередили про загрозу від дронів-камікадзе, які заходили з різних напрямків на надмалих висотах.
Увечері 3 травня черкащани чули вибухи. 24 Канал зібрав, що відомо про це.
Увечері 3 травня вибухи були і в Кривому Розі.
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Що відомо про вибухи в Черкасах увечері 3 травня
Про те, що в місті гучно, написали кореспонденти Суспільного пізно увечері – о 23:19. Причина вибухів – атака "Шахедами".
Згодом журналісти додали, що в місті були чутно вже 6 вибухів.
Оскільки тривога на Черкащині диференційована, то її оголошували в різних районах. Утім, вона поступово охопила всю область.
На момент публікації новини тривога охопила не так багато регіонів. Але вона шириться Україною.
Де зараз тривога в Україні
Наразі не відомо, чи є наслідки удару по Черкасах увечері 3 травня.
Серія вибухів в обласному центрі. Наслідки з'ясовуємо. В області ще є ворожі БпЛА. Будьте обережні. Працює ППО. Нагадую: жодних фото та відео,
– написав начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець о 23:58.
Що писали про вибухи в Черкасах Повітряні сили та моніторингові канали
ПС не писали про небезпеки конкретно для Черкащини. На відміну від моніторів.
Спільноти спостереження за повітряними загрозами попередили, що на місто летять "Шахеди". Дрони-камікадзе заходили з різних напрямків.
Ударних БпЛА було декілька, вони заходили на надмалих висотах. Моніторингові канали попросили передавати дані про проліт "Шахедів" через єППО, якщо чутно ворожу зброю.
Також є відомості, що росіяни запустили нові "Шахеди".
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