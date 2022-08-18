На тлі візиту Ердогана й генсека ООН в низці міст України надійшли виклики про "замінування"

У кількох містах України надійшли виклики про нібито замінування залізничних та автовокзалів. Про це з інтервалом у пів години повідомили представники Черкас, Тернополя та Вінниці. Згодом аналогічне повідомлення надійшло ще з кількох українських міст, зокрема Львова, куди прибув Зеленський.

Наразі на території обєктів працює поліція. Також влада міст попереджає про перекриття руху за окремими напрямками. 24 канал зібрав повну хронологію "замінувань" на тлі приїзду Ердогана й генсека ООН.

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В ких містах повідомили про "замінування"

Черкаси

У Черкасах до поліції надійшов виклик про "замінування" території залізничного вокзалу та автовокзалу.

Зі слів речниці Нацполіції області Зої Вовк, наразі на території обох об'єктів працюють правоохоронці та спецслужби.

Вибухотехніки із кінологами обстежують приміщення та прилеглі території,

– розповіла Вовк.

Людей, які перебували на цих об'єктах, евакуювали.

Вінниця

З 12:20 18 серпня у Вінниці перевіряють на замінування низку об'єктів інфраструктури, про це повідомили Суспільному у поліції Вінниччини.

Міськрада зазначила, що перекрито рух у трьох напрямках. Наразі не можна проїхати на площу Привокзальну та проспект Коцюбинського. Також обмежено рух на вулиці Київській, біля центрального автовокзалу.

Тернопіль

Станом на 12:58 Рух поблизу залізничного та автовокзалів відновлено.

Є інформація про можливе замінування приміщення залізничного вокзалу і Центрального універмагу міста, написав міський голова Тернополя Сергій Надал. На місці працюють відповідні служби.

"Будь ласка, не йдіть цьому напрямку і не підходьте близько до будівель", – додав він.

Згодом, Надал опублікував спростування. Станом на 13:00 інформація про замінування у Тернополі не підтвердилася.

Спеціальні служби перевірили приміщення залізничного вокзалу та Центрального універмагу міста. Я закликаю вас, якщо бачите підозрілих осіб, незнайомі предмети – повідомляйте за номером 102,

– написав він у телеграм-каналі.

Кропивницький

Близько 13:00 про аналогічне повідомлення надійшло з Кропивницького.

Отримали анонімне повідомлення про замінування низки об’єктів на Кіровоградщині,

– розповіла речниця поліції області Віталіна Бевзенко.

За її словами, інформацію перевіряють.

У Львові повідомили про замінування вокзалу та ринків

Анонімні повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу Львова, а також міських ринків надійшло до Нацполіції Львівщини.

У соцмережах львів'яни повідомляють про замінування головного залізничного вокзалу, кількох ринків, зокрема "Краківського". Поліція повідомляє, що на місцях працюють усі відповідні служби. Інформація наразі не підтверджена.

Людей із відповідних приміщень евакуювали.

Ужгород та Мукачево

Близько 13: 20 поліцейські отримали повідомлення про замінування кількох об'єктів в Ужгороді та Мукачеві. Про це розповіла речниця Нацполіції на Закарпатті Ганна Дан.

Людей евакуювали. На місцях події працюють поліцейські та піротехніки.

"Замінування" по Україні – елемент гібридної війни

Надходження інформацій, в яких повідомляють про замінування адміністративних будівель, парків, торгівельних центрів та вокзалів – це елемент гібридної інформаційної війни. Таким чином ворог намагається посіяти паніку, зазначив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він закликав українців дослухатися до порад військових і правоохоронців та очікувати на офіційні підтвердження він влади.

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