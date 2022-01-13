У Черкасах "замінували" усі торгові центри міста

До поліції Черкас 13 січня надійшло анонімне повідомлення. У ньому мовилося про замінування усіх торгових центрів міста.

Людей евакуйовують

На місце події вже виїхали кінологи та вибухотехніки. Правоохоронці перевірять інформацію про вибухівку.

До теми Майже 34 тисячі людей евакуювали з львівських шкіл через повідомлення про замінування

Наразі правоохоронці ретельно обстежують будівлі та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів,

– розповіли у поліції.

Відвідувачів та працівників ТЦ евакуйовують з будівель. Правоохоронці просять зберігати спокій та виконувати їхні вимоги.

600 "замінувань" за добу

За фейкове повідомлення про замінування загрожує в'язниця – від 2 до 6 років позбавлення волі. Якщо ж такі дії призвели до тяжких наслідків, або ж їх вчинили повторно, то за ґрати порушника відправлять вже на 4 – 8 років.

12 січня до поліцейських надійшло 9 анонімних повідомлень про "замінування" 600 різних об'єктів у містах України:

анонім повідомив про "замінування" усіх шкіл у Черкасах. Через це школярам довелося цей день навчатися дистанційно. До речі, повідомлення про вибухівку було написане з помилками;

в Одесі "замінували" торгові центри й головну ялинку міста;

у Києві повідомлення про "замінування" стосувалося аеропортів та станцій метро;

у Львові та Дніпрі зловмисники "замінували" школи.

До речі, повідомлення про замінування часто надходять з території тимчасово окупованого Донбасу.

Повний текст публікації поліції Черкаської області у фейсбуці:

У Черкасах поліцейські перевіряють інформацію про замінування торгових центрів

На місці події працюють профільні служби, у тому числі вибухотехніки та кінологи. Триває перевірка.

До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що усі торгові центри міста заміновано. Наразі правоохоронці ретельно обстежують будівлі та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів.

Також поліцейські проводять евакуацію відвідувачів та працівників ТРЦ. Просимо зберігати спокій та виконувати вимоги поліцейських!

Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення. За результатами перевірки їй буде надана правова кваліфікація.

Всі обставини події встановлюються.

Просимо населення не панікувати!